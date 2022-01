Le président italien Sergio Mattarella réélu

Le président italien Sergio Mattarella a été réélu samedi au terme d'un marathon parlementaire qui a mis au jour les profondes divisions entre les partis au gouvernement dans une période charnière pour la reprise post-Covid.

A 80 ans, Sergio Mattarella, dont le mandat se terminait le 3 février, a été réélu pour un second septennat en recueillant la majorité absolue de 505 suffrages sur 1.009 sénateurs, députés et responsables régionaux appelés à voter. Le dépouillement des bulletins de vote se poursuivait dans l'hémicycle de la Chambre des députés à Rome et le décompte final du scrutin devait être connu avant 21H00 locales (20H00 GMT). (Belga)