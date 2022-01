Mercato - Hervé Kagé signe à Virton

Hervé Kagé rejoint l'Excelsior Virton. Le club gaumais l'a annoncé samedi soir via ses réseaux sociaux.

Hevé Kagé, 32 ans, vient du club de à Botosani, en Roumanie. Formé à Anderkecht, Hervé Kagé, 32 ans, avait été prêté par les Mauves aux RKC Waalwijk et à l'Union Saint-Gilloise. Il s'était fait connaître du grand public lors de son passage au Sporting de Charleroi entre 2009 et 2013, bail entrecoupé d'un prêt au Betar Jérusalem en 2011. L'international congolais a ausis porté les maillots de La Gantoise, Genk, Courtrai et des clubs turcs de Karabükspor et Demirspor. Il a aussi joué au Luxembourg à Hesperange, le club de Flavio Becca, le patrion de Virton, et à Botosani, en Roumanie. Virton, qui se rendait à Deinze samed soir pour le compte de la 18e journée, est lanterne rouge de la 1B Pro League. (Belga)