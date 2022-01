Anvers va activer son dispositif anti-inondations lundi

La ville d'Anvers a décidé d'activer lundi midi son dispositif anti-inondations en raison de la météo tempétueuse qui secouera la Belgique lundi.Les digues de protection seront dès lors préventivement fermées dès midi et ce jusque lundi à 18h00. Les automobilistes sont en conséquence invités à ne pas laisser leur véhicule sur les quais de l'Escaut. Selon les autorités locales, le niveau de l'Escaut devrait atteindre lundi après-midi pas moins 7,12 mètres, soit 1,65 mètre de plus que la normale. La régie flamande de voies navigables a en outre décidé de restreindre la navigation fluviale sur l'Escaut et d'autres cours d'eau pour protéger les digues des vagues générées par les bateaux. (Belga)