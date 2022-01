BENE-League handball - Victoires pour Bocholt et Pelt, quatre matches remis

Seules deux rencontres de la 16e journée de BENE-League de handball prévues samedi ont pu sé dérouler, les autres étant reportées.Leader de la compétition, Achilles Bocholt 35-16 face à Hasselt et Pelt s'est imposé 35-30 face à Atomix. Le match Visé - Tongres a été reporté à mardi. Les rencontres Bevo-Lions, Hurry Up-Quintus et Volendam-Aalsmeer auront lieu plus tard dans la saison. Ce sont le covid et le calendrier chargé des internationaux néerlandais qui sont à la base de ces reports. (Belga)