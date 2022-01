Bolivie: au moins 11 morts dans un accident d'autocar

Au moins onze personnes sont mortes et dix-huit ont été blessées lorsqu'un autocar a terminé sa course samedi dans un précipice dans la région de Cochabamba, dans le centre de la Bolivie, ont indiqué les autorités locales."Une enquête est en cours sur les causes" de l'accident, a indiqué Rensso Elwis Mercado, directeur des transports de Cochabamba. Les autorités n'ont pas précisé combien de passagers se trouvaient à bord du véhicule qui a fait une chute de 400 mètres dans le vide. Il reliait la ville de Kami à la capitale régionale, située à quelque 160 kilomètres à l'est. "Le chauffeur fait partie des blessés. Il va pouvoir nous aider à lever beaucoup de doutes. Sans attendre, nous menons une enquête", a précisé M. Mercado sur une chaîne de télévision locale. Selon les derniers chiffres disponibles de l'Institut national des statistiques, 1.096 personnes sont mortes et 10.313 ont été blessées lors d'accidents de la route en 2020 en Bolivie. Cette année-là, 13.741 accidents de la circulation ont été recensés. (Belga)