Championnats du monde de cyclocross - Aaron Dockx se pare d'argent chez les juniors, victoire du Suisse Jan Christen

Le Suisse Jan Christen a remporté la course juniors des championnats du monde de cyclocross dimanche à Fayetteville aux Etats-Unis. Christen s'est imposé au sprint devant Aaron Dockx et le Britannique Nathan Smith

Dans le quatrième des six tours, Dockx, Christen et Smith se sont isolés en tête. Les trois coureurs ne se quittaient plus jusqu'à la ligne. Dockx lançait le sprint de loin mais le coureur de 17 ans s'écrasait dans les derniers mètres et Christen pouvait lever les bras sur la ligne. Champion d'Europe début novembre, Dockx doit donc se contenter de la médaille d'argent devant Nathan Smith. À 20h00, le départ de la course espoirs dames sera donné avec Kiona Crabbé comme seule représentante belge. À 21h30, la course élites messieurs mettra un terme à ces championnats du monde. (Belga)