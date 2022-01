Coupe d'Afrique des Nations - Le Sénégal complète le dernier carré après sa victoire contre la Guinée équatoriale

Le Sénégal est la dernière nation à valider son ticket pour les demi-finales de la Coupe d'Afrique des Nations après sa victoire 3-1 contre la Guinée équatoriale dimanche à Yaoundé au Cameroun.

Les Lions de la Teranga avaient pris les commandes en première période sur un but de Famara Diedhiou (28e) mais Jannick Buyla Sam a rétabli l'égalité après le repos (57e). Le Sénégal a finalement repris le dessus grâce à des réalisations de l'ancien anderlechtois Cheikhou Kouyaté (68e) et Ismaïla Sarr (79e). En demi-finale, les Sénégalais affronteront le Burkina Faso. L'autre demi-finale opposera l'Egypte, qui a battu le Maroc plus tôt dimanche, au Cameroun. Les deux demi-finales auront lieu les 2 et février. La finale est prévue le dimanche 6 février. (Belga)