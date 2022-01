Coupe d'Afrique des Nations - L'Egypte bat le Maroc 2-1 après prolongations et rejoint le Cameroun en demi-finales

L'Egypte s'est qualifiée pour les demi-finales de la Coupe d'Afrique des Nations en battant le Maroc 2-1 après prolongations en quarts de finale, dimanche à Yaoundé, au Cameroun.

Le Maroc ouvrait le score sur penalty, sifflé après intervention du VAR, pour une faute sur Achraf Hakimi dans le rectangle après 5 minutes de jeu. Sofiane Boufal se présentait aux onze mètres et portait les Lions de l'Atlas aux commandes. L'Egypte devait attendre la seconde période pour égaliser via l'inévitable Mohamed Salah (57e). L'attaquant de Liverpool offrait ensuite le but de la victoire en prolongations à l'ancien Anderlechtois Mahmoud Hassan "Trezeguet" (101e). Selim Amallah (Standard) a débuté dans les rangs marocains, avant d'être sorti à la 86e minute. Tarik Tissoudali (La Gantoise) est monté à la 111e et Soufian Chakla (OHL) est resté sur le banc. En demi-finales, les Pharaons, qui détiennent le record de victoires à la CAN avec sept titres de champions d'Afrique, affronteront jeudi le Cameroun, pays-hôte de la CAN, qui a éliminé la Gambie de Tom Saintfiet 2-0 samedi à Douala. La seconde demi-finale opposera mercredi le Burkina Faso, tombeur 1-0 de la Tunisie samedi, au vainqueur du dernier quart de finale qui oppose le Sénégal et la Guinée équatoriale dimanche soir (20h). La finale aura lieu le dimanche 6 février à Yaoundé. (Belga)