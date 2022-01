Décès de l'ancien bourgmestre de Bruxelles Freddy Thielemans

L'ancien bourgmestre socialiste de Bruxelles Freddy Thielemans est décédé samedi soir à l'âge de 77 ans, a annoncé dimanche son successeur Philippe Close.

"C'est avec une grande émotion et une grande tristesse, que la famille de Freddy Thielemans me demande d'annoncer son décès. Suite à un accident domestique il y a 5 ans, Freddy Thielemans avait vu sa santé fortement se dégrader. Il est décédé ce samedi soir à 23h", a publié l'actuel bourgmestre de la capitale via Twitter. "Je veux exprimer toute ma tendresse et mon affection à Cécile sa femme et à ses 2 filles Myra et Camille qu'il aimait tellement. Bruxelles pleure aujourd'hui. Repose en paix Freddy. Ton chef de cabinet inconsolable", a-t-il ajouté. M. Thielemans a occupé la fonction de bourgmestre de la capitale d'avril 1994 à janvier 1995, puis de janvier 2001 à décembre 2013, avant de céder le relais à Yvan Mayeur. Il avait également été député bruxellois et européen. (Belga)