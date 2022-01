Du vent, beaucoup de pluie, et de la neige aussi ce lundi, avertit l'IRM

Ce lundi, suite au passage d'une dépression de tempête à proximité de nos régions, le vent sera soutenu avec, en beaucoup d'endroits, des rafales entre 75 et 85 km/h, voire localement plus, alerte dimanche l'institut royal météorologique (IRM).Celui-ci prévoit d'abondantes précipitations sur le relief de la province de Liège avec des cumuls en 24 heures pouvant dépasser 25 litres/m2, et très localement atteindre jusqu'à 40 voire 50 litres/m2. Il s'agit là des valeurs maximales fournies par la projection la plus pessimiste, précise l'IRM. Une partie de ces précipitations tombera sous forme de neige, et plus particulièrement sur les hauteurs de l'Ardenne. Au-dessus de 500-600 m d'altitude, il s'agira souvent de neige pouvant conduire à des cumuls sur 24h de 5 à 10 cm, voire jusqu'à environ 15 cm en Hautes- Fagnes. (Belga)