EuroMillions Volley League - Menin s'impose 1-3 à Maaseik

Menin a annoncé en début de semaine qu'il quittait l'EuroMillions Volley League après cette saison, mais sur le plan sportif, le club continue de bien se porter. Samedi, ils ont gagné 1-3 contre Maaseik (20-25, 27-25, 19-25 et 21-25).Menin a profité de ce succès pour dépasser Maaseik à la troisième place du classement et garde Roulers en point de mire. Le leader s'est, lui, imposé 3-0 (25-19, 25-19, 25-15) face à Waremme, désormais dernier du classement. Achel dépasse les Liégeois au classement à la suite de son succès 3-1 (27-25, 16-25, 25-22, 25-23) contre Gand. Alost a pris la mesure de Haasrode Louvain 0-3 (23-25, 22-25, 22-25) et est toujours second, mais l'équipe a joué deux matchs de plus que son premier poursuivant. Roulers est en tête avec 22 points en 9 matchs. Suivent Alost (20 points - 10 v), Menin (18 points - 8 v), Maaseik (17 points - 9 v), Haasrode Louvain (14 points - 9 v), Gand (8 points - 10 v), Achel (5 points - 8 v) et Waremme (4 points - 9 v). (Belga)