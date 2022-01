Garçon trouvé mort dans une valise en France: sa mère inculpée et écrouée

La mère de l'enfant de dix ans tué à coups de couteau et retrouvé dans une valise cette semaine en Seine-et-Marne, en France, a été mise en examen (inculpée, ndlr) dimanche pour homicide volontaire et écrouée, a annoncé la procureure de Meaux.Au cours des deux jours de garde à vue qui ont suivi son arrestation vendredi, la femme de 33 ans "ne s'est pas expliquée sur les faits, qu'elle a éludés" et s'est montrée "évasive" sur ses agissements après le décès de son fils, a relaté dans un communiqué la procureure Laureline Peyrefitte. (Belga)