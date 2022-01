Météo - Des éclaircies et un temps sec ce dimanche avant le retour du vent et de la pluie

Ce dimanche, des éclaircies, parfois larges, seront présentes en de nombreux endroits mais en Haute Ardenne, les nuages bas pourront temporairement limiter localement la visibilité, selon les dernières prévisions de l'IRM. En cours de journée, la nébulosité deviendra variable avec toutefois davantage de soleil à la côte. Le temps restera sec. Les maxima seront compris entre 2 degrés en Hautes Fagnes à 8 degrés dans le centre.En soirée et en cours de nuit, la nébulosité progressera depuis la côte. Les précipitations seront de pluie en plaine mais à caractère hivernal en Ardenne. Sur les hauteurs, il s'agira de neige qui pourra constituer une petite accumulation. Les minima diminueront entre -2 et +4 degrés. Le vent sera d'abord faible à modéré en devenant assez fort avec des rafales jusque 65 km/h. En région côtière, le vent deviendra fort avec des rafales jusque 75 km/h. Lundi, l'IRM prévoit un temps agité avec surtout sur le centre et l'est, des périodes d'averses ou de pluie. En Ardenne, elles pourront adopter un caractère hivernal et sur les hauteurs, une accumulation de quelques centimètres sera possible. Sur l'ouest, le temps sera généralement sec avec des éclaircies plus probables. Les maxima seront compris entre 1 degré en Hautes Fagnes et 7 degrés dans l'ouest. Le vent, de secteur ouest à nord-ouest, sera assez fort à fort dans l'intérieur des terres, avec des rafales jusqu'à 80 km/h; à la côte, il sera souvent très fort avec des rafales de 80 à 90 km/h. (Belga)