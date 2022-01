WK veldrijden - Une médaille d'argent "au goût amer" pour Aaron Dockx

Aaron Dockx a dû se contenter de la médaille d'argent lors de la course juniors garçons des championnats du monde de cyclocross dimanche à Fayetteville aux Etats-Unis. "J'ai senti que j'étais le plus fort tout au long de la course, mais malheureusement ça s'est mal passé dans le sprint", a déclaré Dockx au micro de Sporza.

Arrivé avec le Suisse Jan Christen et le Britannique Nathan Smith dans la dernière ligne droite, Dockx a été le premier à lancer le sprint mais s'est écrasé sur la fin, laissant la victoire à Christen. "J'avais confiance en mon sprint car je gagne des sprints massifs sur la route. Je voulais me mettre dans une roue mais le rythme était tellement lent que je me suis retrouvé devant après le dernier virage", a confié le champion d'Europe. "Je voulais les surprendre en lançant de loin mais Jan a encore réussi à me dépasser. Je ne pense pas avoir commis une faute dans la course. Jan a été plus malin dans le sprint. Je me sentais le plus fort pendant la course et cette médaille d'argent a un goût amer." (Belga)