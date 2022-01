La côte belge se prépare au passage de la tempête Malik

La côte belge se prépare à l'arrivée de la tempête Malik, attendue lundi en début d'après-midi, qui devrait provoquer des rafales de vent pouvant atteindre 90 km/h et de fortes marées. À Ostende et Blankenberge, les brise-lames et les jetées sont fermés aux randonneurs, indique l'Institut royal météorologique (IRM).

L'IRM invite les promeneurs à la prudence. L'Agence des Services maritimes et de la côte (MDK) prévoit des marées dont les vagues pourraient atteindre jusqu'à quatre mètres. Plusieurs communes ont décidé de prendre des mesures de précaution. La jetée de Blankenberge sera fermée aux promeneurs dès 11 heures, tout comme le chemin de promenade le long de la Wenduine Steenweg et de la Franchommelaan. Les deux brise-lames d'Ostende ont quant à eux été fermés aux promeneurs dès dimanche après-midi. Un dispositif destiné à prévenir la montée des eaux a également été disposé en plusieurs points critiques le long de la digue. Avant de frapper la Belgique, la tempête Malik a déjà déferlé sur plusieurs pays du nord de l'Europe, provoquant de nombreux dégâts et entraînant la mort d'au moins cinq personnes. (Belga)