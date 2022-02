Israël aura un système antimissiles par laser d'ici un an

Israël va s'équiper d'un nouveau système antimissile par laser d'ici un an, a annoncé mardi le Premier ministre israélien Naftali Bennett.S'exprimant à l'ouverture d'une conférence annuelle du Centre de recherche sur la sécurité nationale (INSS), M. Bennett a présenté ce projet "qui permettra à moyen et long terme d'entourer Israël d'une muraille laser le protégeant des missiles, roquettes, drones et autres menaces". Le ministère de la Défense israélien avait annoncé en juin avoir utilisé un laser aéroporté dans une série de tests. Ce nouveau système de laser, installé à bord d'un petit avion civil permet de viser n'importe quel objet volant, dont des "drones, des obus, des roquettes, des missiles balistiques", avait indiqué Yaniv Rotem, directeur de la recherche et du développement au ministère israélien de la Défense. Cette technologie, mise au point par le ministère de la Défense et la société israélienne Elbit Systems, utilise les techniques de détection aérienne de l'armée puis propulse un faisceau laser de 100 kilowatt en direction de la cible, avait expliqué M. Rotem à des journalistes. En juin, le ministère avait estimé qu'il serait opérationnel d'ici trois ou quatre ans alors que M. Bennett a assuré mardi qu'il serait prêt "d'ici un an". Il a expliqué que l'actuel système antimissile du Dôme de fer coûtait des dizaines de milliers de dollars et que la nouvelle technologie permettrait de faire des économies et renforcerait la sécurité d'Israël. "Avec l'option d'intercepter un missile avec juste une pulsion électrique qui coûte quelques dollars, nous pourrons faire disparaître la menace iranienne à nos frontières", a affirmé M. Bennett. Il a aussi suggéré que cette technologie pourrait servir d'autres pays de la région "aussi exposés aux menaces graves de l'Iran et ses alliés". (Belga)