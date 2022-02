Partygate - Malgré une contamination dans sa famille, un ministre débat du rapport sur le 'Partygate'

Lors du débat agité sur le rapport Gray, lundi après-midi à la Chambre des communes britannique, le ministre des Finances Rishi Sunak était assis à côté du Premier ministre Boris Johnson. D'après le Daily Mirror, ce ministre a suivi le débat sur place, allant à l'encontre des mesures anti-corona, quelqu'un dans sa famille ayant été testé positif au Covid. Dans un tel cas de figure, il y a un "conseil clair" d'éviter les salles bondées. Cette recommandation n'est toutefois plus une obligation légale.

Rishi Sunak était assis entre Boris Johnson et la ministre de l'Intérieur Priti Patel pendant le débat. Contrairement à la plupart des autres députés conservateurs, il portait un masque buccal. Il avait également effectué un test négatif avant le début du débat. La ministre des Affaires étrangères, Liz Truss, qui était assise à la gauche de Mme Patel lundi après-midi, a été contrôlée positive plus tard dans la journée et n'a donc pas pu se rendre à Kiev. Le journal souligne également que M. Sunak a eu une attitude contraire à celle de Boris Johnson, qui, le mois dernier, lorsque sa fille a été testée positive, a annulé tous ses engagements officiels et est resté à sa résidence officielle. Au sein du ministère de Rishi Sunak, on souligne que le Premier ministre n'a, alors, pas créé un précédent que d'autres ministres devraient maintenant suivre. Le ministre des Finances a pensé qu'il était important d'être "visible" et de "soutenir" le gouvernement. Après le débat parlementaire, M. Sunak a assisté à une autre réunion très animée des députés Tory, toujours pour exprimer sa solidarité avec son Premier ministre qui est sous le feu des critiques depuis des semaines. (Belga)