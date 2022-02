Portugal: début des consultations pour la formation du gouvernement

Le président portugais Marcelo Rebelo de Sousa entame mardi les consultations en vue de la formation fin février d'un nouveau gouvernement du socialiste sortant Antonio Costa, au pouvoir depuis 2015 et vainqueur des législatives de dimanche.Suivant les étapes imposées par la Constitution, le chef de l'Etat commencera par consulter les huit partis représentés au Parlement dans l'après-midi, avant de recevoir M. Costa mercredi à 19h00. M. Rebelo de Sousa pourra alors le reconduire officiellement au poste de Premier ministre et l'inviter à former son nouvel exécutif. Réagissant aux spéculations sur la composition de sa nouvelle équipe, le cabinet du Premier ministre a précisé dans un communiqué que celle-ci ne serait connue qu'au cours de la dernière semaine de février, après la publication des résultats du scrutin et l'entrée en fonction de la nouvelle Assemblée. En attendant l'attribution des quatre sièges désignés par les électeurs des circonscriptions de l'étranger, le Parti socialiste d'Antonio Costa a remporté les élections avec 41,68% des voix et une majorité absolue d'au moins 117 députés sur un total de 230. Le scrutin a également été marqué par une percée de l'extrême droite, le parti antisystème Chega (Assez) devenant la troisième force politique du pays avec 7,15% des voix et 12 élus. (Belga)