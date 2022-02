ATP Rotterdam - Finale entre Tsitsipas et Auger-Aliassime, à la fête et tombeur du tenant du titre Rublev

La finale du tournoi de tennis ATP 500 de Rotterdam opposera Stefanos Tsitsipas (ATP 4) à Felix Augier-Aliassime dimanche. Une première rencontre entre deux des représentants les plus prometteurs de la jeune génération.

Le Grec, tête de série N.1 dans ce tournoi joué en salle sur surface dure et doté de 1.208.315 euros, a un peu souffert dans sa demi-finale face au qualifié tchèque Jiri Lehecka, seulement 137e mondial. Après la perte du premier set, il a redressé la situation pour s'imposer 4-6, 6-4, 6-2 en 1h5. Félix Auger-Aliassime (ATP 9/N.3) a créé une petite surprise en s'imposant aux dépens du Russe Andrey Rublev (ATP 7/N.2), tenant du titre, malgré là aussi la perte de la première manche. Le Canadien a renversé le cours du match, en ce jour de la Saint Félix, et a finalement gagné en trois manches : 6-7 (5/7), 6-4, 6-2. Il aura mis 2h21 pour atteindre à 21 ans sa 9e finale sur le circuit ATP. Il n'a toujours pas décroché de titre. Tsitsipas visera à 23 ans un 8e titre à l'occasion de sa 18e finale. Il a gagné deux titres l'an dernier : le Masters 1000 de Monte Carlo et l'ATP 250 de Lyon, à chaque fois sur terre battue. (Belga)