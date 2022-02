Coronavirus - Une centaine de manifestants à Gand contre les mesures Covid

Un rassemblement d'une centaine de personnes a eu lieu pour protester contre les mesures actuelles contre le Covid samedi dans le parc de la Citadelle à Gand. "Il s'agit d'une plateforme politiquement indépendante", ont précisé les initiateurs de l'évènementUn rassemblement a été organisé samedi dans le cadre de l'évènement "Heart for our Children" à la Citadelle de Gand pour protester contre les mesures Covid. Plusieurs intervenants se sont prononcés contre les restrictions ainsi que celles qui touchent les enfants. La police était présente et a confirmé la présence d'une centaine de personnes. Tout comme la police fédérale, ainsi que la police locale de Bruxelles, le bourgmestre de Gand, Mathias De Clercq, avait par ailleurs interdit tout rassemblement du Convoi de la liberté sur le territoire de la ville. Il a appelé à respecter cette interdiction. Sur les réseaux sociaux, un appel avait été lancé pour défiler de façon groupée depuis le quartier d'Oostakker vers le parc de la Citadelle samedi. La police était présente à Oostakker, mais n'a pas eu à intervenir. (Belga)