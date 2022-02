Magritte du cinéma 2022 - Les jeunes acteurs du film "Un monde" sacrés Meilleurs espoirs

Les jeunes acteurs Maya Vanderbeque et Günter Duret, qui crèvent l'écran dans "Un monde" de Laura Wandel, ont respectivement été sacrés Meilleurs espoirs féminin et masculin samedi lors de la 11e cérémonie des Magritte du cinéma.

Agée de 11 ans, Maya Vanderbeque interprète le rôle de Nora, une fillette qui, désemparée, découvre que son grand frère Abel (Günter Duret) est victime de harcèlement scolaire. Sur scène, les deux acteurs ont remercié Laura Wandel et l'équipe du film pour leur accompagnement durant la réalisation du long métrage. En début de soirée, "Un monde" a également été désigné "Meilleur premier film". "On fait une seule fois un premier film dans sa vie et je n'aurais pas cru que ce film aurait eu un tel parcours", a réagi Laura Wandel, rendant hommage dans son discours à la réalisatrice Chantal Akerman, décédée en 2015 et qui lui avait donné envie de faire du cinéma. "Un Monde" avait déjà largement séduit les spectateurs lors de sa projection en première mondiale au dernier Festival de Cannes et y avait remporté le prix Fipresci des critiques de cinéma internationaux dans la section "Un certain regard", centrée sur la découverte de cinéastes émergents. (Belga)