Pourparlers sur l'Ukraine - La compagnie néerlandaise KLM suspend ses vols vers l'Ukraine jusqu'à nouvel ordre

La compagnie aérienne KLM a annoncé samedi la suspension jusqu'à nouvel ordre des vols vers l'Ukraine à la suite du "code rouge" annoncé plus tôt aux voyageurs néerlandais, signifiant qu'il est trop dangereux de voyager dans ce pays. Brussels Airlines indique de son côté ne pas desservir la capitale ukrainienne."Le prochain vol vers la capitale Kiev était prévu ce soir, mais ne sera pas assuré", a déclaré la compagnie dans un communiqué, ajoutant que cette décision faisait "suite aux conseils de voyage ajustés au code rouge et à une analyse de sécurité approfondie". La nouvelle recommandation a été donnée en raison de la crainte que la Russie n'envahisse l'Ukraine. On ne sait pas encore quand KLM desservira à nouveau Kiev. La compagnie aérienne ne survole plus les régions orientales de l'Ukraine et de la Crimée depuis 2014. A l'instar de nombreux pays européens, dont l'Allemagne, l'Italie et la Belgique, lLes Pays-Bas ont appelé samedi leurs ressortissants de quitter l'Ukraine, déconseillant les voyages dans ce pays. "La situation sécuritaire était déjà préoccupante, et s'est encore détériorée ces derniers jours", a déclaré dans un communiqué samedi le ministre des Affaires étrangères néerlandais Wopke Hoekstra. "Les conseils aux voyageurs pour l'Ukraine sont passés au rouge aujourd'hui: cela signifie qu'il est trop dangereux de voyager dans le pays", a souligné le ministère. L'entreprise affirme qu'elle accorde toujours la priorité à la sécurité des passagers et du personnel "dans ses opérations". De son côté, Brussels Airlines indique ne pas desservir Kiev pour le moment. (Belga)