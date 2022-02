Un arbre a été planté à Ixelles en souvenir de la jeune Rosa décédée dans les inondations

La Commune d'Ixelles, avec le soutien de la Région, a planté un arbre en mémoire de Rosa Reichel, samedi, au croisement des rues de l'Arbre Bénit et du Prince Albert, le long de la chaussée d'Ixelles. La jeune ixelloise a perdu la vie à 15 ans, le 14 juillet dernier, dans les inondations qui ont frappé la Wallonie. Elle séjournait alors à Marcourt (province de Luxembourg), où elle participait à un camp de jeunesse.La plantation a été réalisée en présence de la famille et des amis de Rosa Reichel. C'est un aulne qui a été mis en terre au sein d'une large parcelle. La démarche s'inscrit dans une logique de débétonisation, jugée essentielle par la commune pour rendre les pôles urbains plus à même de faire face aux vagues de chaleurs et pour permettre de mieux drainer les eaux de pluie. "Il s'agit d'une manière symbolique d'honorer la mémoire de Rosa, ainsi que de toutes les victimes du réchauffement climatique, en posant un acte de résilience et d'espoir pour l'avenir", a expliqué le bourgmestre d'Ixelles, Christos Doulkeridis. Le pourtour de la parcelle a été équipée pour servir de banc public. L'arbre étant planté sur une voirie régionale, les services régionaux ont travaillé en collaboration avec ceux de la Commune pour réaliser une structure en accord avec les voeux de la famille de la jeune Rosa. La ministre bruxelloise de la Mobilité Elke Vanden Brandt fait valoir que cet arbre rappelle les victimes de la pluie et du changement climatique. "Au moins 41 vies ont été perdues", a-t-elle déploré. "Rosa était l'une d'entre elles". (Belga)