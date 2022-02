1B Pro League - Le RWDM poursuit sa marche en avant par une victoire face à Deinze

Dimanche après-midi, le RWDM s'est offert une nouvelle victoire contre Deinze (1-0), en match de la 20e journée de championnat de D1B. Le club molenbeekois enregistre là une troisième victoire consécutive et conforte sa 2e place au classement.

Dans un Stade Edmond Machtens bien rempli, le RWDM a satisfait les attentes de ses supporters en assurant une victoire par le plus petit écart grâce à un but de Vorogovskiy (25e). L'international kazakh s'est trouvé au bon endroit au bon moment, alors que Vandenberghe avait repoussé l'envoi d'Igor De Camargo vers le point de penalty. Les occasions ont été partagées entre les deux clubs, mais le RWDM a réussi à conserver son avance jusqu'au coup de sifflet final. La rencontre a vu les grands débuts de Kylian Hazard sous les couleurs molenbeekoises. L'ancien du Cercle de Bruges a disputé ses premières minutes de football depuis le 17 janvier dernier, lui qui a quitté son club cet hiver pour retrouver du temps de jeu. Avec 6 victoires sur ses 7 derniers matchs de 1B, le RWDM est désormais en position idéale pour accrocher la 2e place, synonyme de barrage pour la montée. À 8 matchs de la fin de la saison régulière, Molenbeek compte 35 points, entouré devant lui par Westerlo et ses 43 points et derrière par Waasland-Beveren (30 points). Deinze suit en 4e position, avec 28 points. (Belga)