Coronavirus - Plusieurs milliers de participants à une marche contre les mesures Covid à La Haye

Plusieurs milliers de personnes venues protester contre les mesures Covid ont entamé une marche de protestation dimanche à La Haye, aux Pays-Bas. En chemin, les manifestants passeront notamment devant le Binnenhof, le siège du Parlement néerlandais.Le nombre de manifestants est nettement inférieur aux 25.000 participants que les organisateurs Nederland in Verzet (Les Pays-Bas en résistance) avaient prévus. Les personnes présentes brandissent notamment des drapeaux canadiens, par solidarité avec le Convoi de la liberté, la manifestation des camionneurs au Canada. Il y a aussi des gens avec des drapeaux néerlandais à l'envers. Au-dessus de la scène où ont lieu les discours, une pancarte avec le texte en majuscules "Plus jamais le cabinet Rutte!", du nom du Premier ministre néerlandais, a été fixée. Les manifestants demandent notamment moins de répression et davantage de soins. (Belga)