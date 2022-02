Formule E - Doublé Porsche à Mexico, Pascal Wehrlein devance André Lotterer, Stoffel Vandoorne 12e

L'Allemand Pascal Wehrlein s'est imposé dans la troisième manche du championnat du monde de Formule E 2022, samedi à Mexico. Le pilote Porsche, qui avait signéi la pole a devancé son équipier et compatriote André Lotterer de 302/1000e. La troisième place est revenue au Français Jean-Eric Vergne au volant d'une DS à 9.081 secondes. Stoffel Vandoorne (Mercedes) a dû se contenter de la 12e place à 27.088 secondes. Il avait réussi le 8e temps des qualifications.

Au classement du championnat, après cette troisième des seize courses de la saison, le Suisse Edoardo Mortara (Venturi), 5e au Mexique, conserve la première place avec 43 points devant le Néerlandais Nick de Vries (37), sixième ce samedi, et Wehrlein (30). Vandoorne est 6e avec 28 points. Les 4e et 5e courses se dérouleront à Rome les 9 et 10 avril. (Belga)