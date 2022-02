Les Belges à l'étranger - Sans Hazard ni Meunier mais avec Witsel, le Borussia Dortmund écrase l'Union Berlin

Dimanche après-midi, le Borussia Dortmund a remporté une large victoire, 0-3, en déplacement sur le terrain de l'Union Berlin dans le cadre de la 22e journée de Bundesliga.

Axel Witsel était titulaire dans l'entrejeu du BVB pour cette rencontre qui l'opposait à un candidat européen qu'est l'Union Berlin. Sans leur attaquant star Erling Haaland, les visiteurs n'ont cependant pas manqué d'efficacité et ont pris l'ascendant avec un rapide doublé de Marco Reus (18e et 25e). Raphael Guerreiro a ajouté un but en deuxième période (71e) pour parachever la victoire de Dortmund. Axel Witsel a disputé les 90 minutes de la rencontre alors que Thorgan Hazard et Thomas Meunier étaient absents de la feuille de match. Dortmund (46 points), deuxième du classement revient à 6 points du Bayern, battu samedi à Bochum (4-2). L'Union Berlin occupe la 6e place, synonyme de qualification pour les tours préliminaires de la Conference League. (Belga)