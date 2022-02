Michael Vanthourenhout gagne la dernière manche à Bruxelles

Michael Vanthourenhout a remporté le Brussels Universities Cyclocross, huitième et dernière manche du Trophée X2O de cyclocross, dimanche, sur le campus ULB/VUB. Toon Aerts était déjà assuré de la victoire finale.Vanthourenhout s'est isolé en tête à la fin du troisième tour. Il s'est imposé avec 24 secondes sur Eli Iserbyt et 35 sur Jens Adams. Il décroche son troisième succès de la saison. Aerts était assuré de remporter le général, qui se calcule au temps, depuis le week-end dernier car son avance au classement dépassait les cinq minutes, à savoir la perte maximale possible dans un cross. Il a connu une journée compliquée, marquée par des chutes, et a fini neuvième à 2:29. (Belga)