Pas de réussite pour Tahiri avec Heerenveen ni pour Adewoye et Walwijk

Plusieurs Belges foulaient les pelouses néerlandaises, dimanche après-midi. Ils n'ont cependant pas connu de succès, puisque Heerenveen et Anas Tahiri se sont inclinés face à Nimègue alors que Waalwijk et sa colonie belge ont échoué contre Feyenoord.

Heerenveen s'est incliné, 0-1, contre le NEC Nimègue. La différence s'est faite en fin de première mi-temps, avec un but de Tavsan (41e). Anas Tahiri a débuté sur le banc mais est rapidement monté au jeu, à la 36e minute, à la suite de la blessure de Siem De Jong. Le RKC Walwijk a également concédé la défaite, 0-2, contre Feyenoord. Kokcu, en fin de première mi-temps (45e), et Hendrix, en fin de seconde mi-temps (89e), ont assuré la victoire des visiteurs. Parmi les quatre Belges sur la feuille de match du côté de Walwijk, seul Shawn Adewoye, titulaire, a foulé la pelouse. Il a disputé toute la rencontre, mais Daneels, Lutonda et Van den Buijs sont restés en survêtement. Feyenoord, 3e avec 48 points, est à la lutte avec l'Ajax et le PSV qui ne sont respectivement qu'à 3 points et 1 point. Walwijk résiste à la zone rouge malgré la défaite, 13e avec 22 points. Heerenveen recule à la 11e place avec 25 points et Nimègue est désormais 8e, avec 30 points. (Belga)