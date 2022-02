Pourparlers sur l'Ukraine - Zelensky a invité Biden à Kiev "dans les prochains jours"

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a invité dimanche le président américain Joe Biden à Kiev pour montrer le soutien de Washington face au risque d'une invasion russe.

"Je suis convaincu que votre visite à Kiev dans les prochains jours (...) serait un signal fort et contribuerait à stabiliser la situation", a déclaré la présidence ukrainienne, citant une déclaration de M. Zelensky à M. Biden lors d'une conversation téléphonique entre les deux hommes plus tôt dans la journée. Washington n'a fait de son côté aucune référence à cette invitation dans son compte-rendu de la conversation téléphonique d'environ 50 minutes entre les deux présidents. MM. Biden et Zelensky ont convenu de poursuivre la "diplomatie" et la "dissuasion" face à la Russie, a rapporté la Maison Blanche. "Les deux dirigeants ont convenu de l'importance de poursuivre la diplomatie et la dissuasion en réponse au renforcement militaire russe aux frontières de l'Ukraine", selon le compte-rendu de l'exécutif américain. Lors de cet échange, Joe Biden a de nouveau promis une réponse "rapide et résolue" des Etats-Unis, en coordination avec ses alliés, en cas d'attaque russe, et a réaffirmé son soutien à "la souveraineté et à l'intégrité territoriale de l'Ukraine". (Belga)