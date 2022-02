Somers poursuit sa série positive en devançant le Britannique Mahamed et Bouchikhi

Michael Somers a remporté dimanche la CrossCup à Diest, qui sert également de support au championnat flamand de cross-country. Cinquième des Championnats d'Europe à Dublin, il a devancé le Britannique Mahamed Mahamed et Soufiane Bouchikhi.

Mahamed a fait le plus gros du travail en tête mais n'a pu empêcher Somers et Bouchikhi de le suivre. Somers avait couru un 3.000 mètres en Allemagne samedi et n'était pas totalement frais et Bouchikhi a effectué son retour dans les labourés après avoir mis un terme à son aventure sur le marathon. Dans le dernier kilomètre, Somers a placé une accélération, qui lui a permis de s'imposer tout comme lors des manches de Mol et Roulers. Auteur d'une course en solitaire et solide, Nicolaï Saké a terminé quatrième, soit troisième Belge devant Clément Deflandre et Guillaume Grimard, cinquième des Championnats d'Europe des moins de 23 ans. Au classement de la CrossCup, Somers accroît son avance sur Saké: elle passe de 21 à 29 points. (Belga)