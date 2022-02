WTA Saint-Pétersbourg - Anett Kontaveit renverse Maria Sakkari en finale et s'offre le titre à Saint-Pétersbourg

Anett Kontaveit (WTA 9/N.2) a battu la favorite Maria Sakkari (WTA 7/N.1) 5-7, 7-6 (7/4) et 7-5 à l'issue d'une finale très indécise au tournoi WTA 500 de Saint-Pétersbourg. L'Estonienne a réussi à retourner une situation très compromise face à la Grecque qui avait mis fin au parcours d'Elise Mertens en quarts de finale.

Sakkari menait en effet 2-5 dans le troisième set, mais n'a pas réussi ensuite à conclure, concédant les cinq jeux suivants dont deux sur ses mises en jeu. Elle a dû s'incliner après 2h57 de jeu. Kontaveit décroche à 26 ans le sixième titre de sa carrière, et le 4e consécutif en indoor (après Ostrava, Moscou et Cluj-Napoca), où elle est désormais invaincue en 20 matchs. Elle est la 6e joueuse à réussir cette performance. Il faut remonter à 2007 et une certaine Justine Henin pour retrouver une joueuse qui a aligné au moins vingt succès consécutifs en salle. La Belge en a gagné 21. Le record appartient à l'Allemande Steffi Graf avec 43 succès en 1990. Kontaveit a signé son 3e succès de suite face à Sakkari après ceux enlevées l'an dernier en finale à Ostrava et aussi en demi-finales du Masters. Elle mène désormais 7-6 dans leurs confrontations directes. Sakkari, double demi-finaliste en Grand Chelem l'an dernier à Roland-Garros et à l'US Open, ne compte toujours qu'un titre à son palmarès (Rabat en 2019). (Belga)