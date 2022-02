Allemagne : un mort et 14 blessés dans une collision ferroviaire

Une personne a été tuée et quatorze autres blessées dans la collision entre deux trains locaux lundi près de Munich, dans le sud de l'Allemagne, a indiqué la police.Les deux trains sont entrés en collision en fin d'après-midi dans le secteur de la gare d'Ebenhausen-Schäftlarn, au sud de la capitale bavaroise. "Une personne a été tuée dans la collision de deux trains" a tweeté la police. Quatorze autres ont été blessées, a précisé un porte-parole de la police à l'AFP. Des images des médias locaux montraient des passagers descendus sur les voies après la collision, avec un wagon ayant partiellement déraillé. La cause de l'accident n'est pas connue à ce stade, selon la police. Les deux trains de banlieue se sont apparemment percutés de plein fouet à un endroit où la ligne était à voie unique, selon les médias. Selon le journal Bild, les deux trains transportaient un total de 95 personnes. Plus de 200 personnels de secours se trouvaient sur place en début de soirée, a précisé la police. L'opérateur ferroviaire Deutsche Bahn a indiqué qu'une enquête officielle avait été ouverte. Une radio locale a indiqué que deux trains avaient déjà failli entrer en collision dans la même zone en août dernier, mais les conducteurs avaient pu freiner à temps. (Belga)