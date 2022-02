Le réseau du Tec Charleroi perturbé lundi par une grève spontanée

Le réseau du Tec Charleroi sera "fortement perturbé" ce lundi en raison d'un mouvement de grève spontanée organisé par le syndicat libéral CGSLB dans plusieurs dépôts, annonce dimanche la société de transport en commun sur son site internet."La direction condamne vivement ce mouvement spontané non préavisé de la CGSLB, qui survient en dehors de toute procédure de gestion des conflits et qui paralyse le réseau", ajoute la société de transport en commun, sans préciser le motif du mouvement d'humeur syndical. Les voyageurs sont invités à s'informer sur l'état du réseau carolorégien via la page Facebook du Tec ou via le call center du Tec Charleroi. (Belga)