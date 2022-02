Les Belges à l'étranger - Batshuayi et Besiktas laissent filer une victoire in extremis à Adana

Michy Batshuayi et son club turc de Besiktas ont été contraints au partage de l'enjeu 1-1 sur le terrain de Adana Demirspor dans les dernières minutes de leur rencontre de la 25e journée de la Super Lig jouée lundi.

Le Diable Rouge a joué tout le match et a été averti à la 44e pour conduite anti-sportive. Son équipier brésilien Alex Teixeira a ouvert la marque à la 31e minute. Ce n'est que dans le temps addtionnel (90e+2) que Mario Balotelli et ses équipiers ont arraché l'égalisation via Samet Akaydin. Au classement, Besiktas occupe après 25 journées, la huitième place avec 38 points. Adana Demirspor pointe à la 3e place mais à 19 longueurs déjà du leader autoritaire Trabzonspor (60 pts). Konyaspor figure au 2e rang avec 48 points. (Belga)