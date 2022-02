Météo - Une Saint-Valentin entre nuages, averses et rafales de vent

Ce lundi 14 février, le ciel sera d'abord très nuageux à couvert en beaucoup d'endroits avec des périodes de pluie, prévoit l'IRM. En cours de journée, la nébulosité deviendra variable depuis l'ouest avec des éclaircies mais aussi quelques averses localisées. Certaines d'entre elles pourront être assez intenses et éventuellement accompagnées de grésil et d'un coup de tonnerre.Les maxima seront compris entre 6°C en Hautes Fagnes et 10°C dans le centre. Le vent sera modéré à parfois assez fort de secteur sud-ouest. Les rafales pourront atteindre 50 à 65 km/h. Lundi soir et la nuit prochaine, le temps restera variable avec de nombreux nuages et des averses sur l'ensemble du pays. Les minima seront proches de 1°C en Hautes Fagnes, 3°C dans le centre et 6°C au littoral. Mardi, une zone de pluie arrivera depuis l'ouest dans le courant de l'après-midi. Les maxima seront compris entre 4°C en Hautes Fagnes et 10°C en plaine. Le vent modéré d'ouest sud-ouest deviendra assez fort et à la mer fort de secteur sud-ouest. En fin de journée, les rafales pourront atteindre 55 km/h. (Belga)