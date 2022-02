NFL - Rap et hip-hop rythment la mi-temps du Super Bowl

Show dans le show, la mi-temps du Super Bowl, la finale du championnat de football américain, n'a pas déçu les 70.000 spectateurs du So-Fi Stadium de Los Angeles et les dizaines de millions de téléspectateurs devant leur petit écran, avec des prestations des rappeurs de la "west coast" Dr. Dre, Snoop Dogg et Kendrick Lamar, qui jouaient un peu à domicile, mais aussi du rappeur Eminem et de la chanteuse new-yorkaise Mary J.Blige.

Cette 56e édition du Super Bowl, qui oppose les Los Angeles Rams aux Cincinnati Bengals, avait été précédée par une performance émouvante de la chanteuse country Mickey Guyton qui a interprété l'hymne national américain. Quelque 70.000 personnes, dont une panoplie de stars, assistent à la rencontre qui affichait à la mi-temps un score de 13-10 en faveur des Rams. Le prix moyen d'un billet s'élève à 6.500 dollars. (Belga)