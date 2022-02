Osman Calli, auteur de quatre homicides, a été libéré par la Turquie en 2020

Le Gantois d'origine turque, Osman Calli, condamné en 2008 à la prison à vie pour quadruple homicide, double tentative d'homicide, incendie volontaire, car-jacking et prise d'otages, a été libéré en 2020, confirme lundi le SPF Justice, confirmant une information de HLN.be. L'homme avait été transféré en Turquie en 2013 pour y purger sa peine. "Les autorités belges n'ont pas été formellement informées d'une éventuelle libération", précise Sharon Beavis du département Communication du SPF Justice.En novembre 2004, Osman Calli avait abattu sa femme Teslime et sa sœur Hacer dans sa maison de Gand. Il avait mis le feu à la maison et s'était rendu à Nieuwerkerken près d'Alost où il s'était introduit dans la maison de Wendy Blendeman, son ex-femme et mère de son fils de 8 ans, qui y vivait avec son petit ami Henri De Cooman et sa mère Marie-Louise De Rop. Osman Calli ouvert le feu et tué son ex-femme et sa mère. Le conjoint, touché d'une balle à la poitrine, a survécu. Le tueur a ensuite commis un car-jacking et a forcé le conducteur à le ramener à Gand. Là, il s'est introduit de force dans la maison d'un homme qu'il soupçonnait à tort d'adultère avec sa femme. Ce dernier, blessé par balle, est paralysé depuis. En 2008, Osman Calli a été condamné à la prison à vie par la cour d'assises de Gand, mais les dix ans de mise à disposition du tribunal demandés par le ministère public n'ont pas été imposés. (Belga)