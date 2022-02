Pourparlers sur l'Ukraine - Ukraine: les Etats-Unis déplacent leur ambassade de Kiev à Lviv

Les Etats-Unis ont décidé de déplacer leur ambassade en Ukraine de Kiev à Lviv, dans l'ouest du pays, face à "l'accélération spectaculaire" du déploiement de forces russes à la frontière, a annoncé lundi le chef de la diplomatie américaine."L'ambassade restera en contact avec le gouvernement ukrainien" mais "nous exhortons fortement tout ressortissant américain encore en Ukraine à quitter le pays immédiatement", a dit Antony Blinken dans un communiqué. Par ailleurs, Washington compte offrir des garanties de crédit à l'Ukraine à hauteur de 1 milliard de dollars, a indiqué lundi le conseiller à la Sécurité nationale de la Maison Blanche à des membres du Congrès, selon une source proche de l'appel. L'économie ukrainienne, minée par une corruption endémique et déjà l'une des plus pauvres d'Europe, souffre considérablement de l'exacerbation de ces tensions autour d'une possible invasion russe. S'adressant par téléphone à plusieurs hauts responsables du Congrès, Jake Sullivan, conseiller à la sécurité de Joe Biden a fait savoir que les Etats-Unis allaient offrir de se porter garants des prêts à l'Ukraine, à hauteur d'un milliard de dollars, a indiqué à l'AFP une source participant à l'appel. M. Sullivan a répété dimanche que les Russes pourraient attaquer l'Ukraine dès "cette semaine". En plus d'une aide économique et humanitaire, les Etats-Unis ont déjà fourni 650 millions de dollars d'aide sécuritaire à Kiev l'an dernier. L'Allemagne s'est elle aussi engagée lundi à poursuivre "avec détermination" son aide économique à l'Ukraine. En parallèle, les pays membres du G7 multiplient les menaces de sanctions économiques "aux conséquences massives" pour la Russie. (Belga)