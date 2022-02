CrossCup - La championne olympique du 3000 m steeple au départ dimanche à Hannut

L'Ougandaise Peruth Chemutai, sacrée championne olympique du 3000 m steeple l'été dernier à Tokyo, sera dimanche au départ de la manche de la CrossCup de Hannut, a annoncé l'organisation mardi. Jamais en quarante ans d'histoire, la CrossCup n'avait accueilli une championne olympique en titre.

Le cross de Hannut est la seule épreuve du Benelux à bénéficier du "Golden Label" de la World Athletics, la fédération internationale. Chemutai, âgée de 22 ans, lancera sa saison à cette occasion. Ses principales rivales devraient être sa compatriote Prisca Chesang, l'Ethiopienne Likina Amebaw et la Kenyane Lucy Mawia. L'Allemand Samuel Fitwi, ancien vainqueur à Hannut et lauréat en novembre à Mol, le Britannique Mahamed Mahamed, deuxième derrière Michael Somers dimanche passé à Diest, l'Ougandais Rogers Kibet et l'Espagnol Ibrahim Ezzaydouni sont les vedettes internationales de l'épreuve masculine. Hannut est la 5e et avant-dernière manche de la CrossCup et sert de cadre aux championnats de la LBFA. La sixième et dernière course se courra le 6 mars à Bruxelles à l'occasion des championnats de Belgique. (Belga)