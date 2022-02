ITF Altenkirchen - Ysaline Bonaventure avance en quarts du double

Ysaline Bonaventure et sa partenaire française Estelle Cascino se sont qualifiées pour les quarts de finale du tournoi de tennis ITF d'Altenkirchen, épreuve sur moquette dotée de 60.000 dollars, mardi, en Allemagne. Au premier tour, la paire belgo-française s'est joué du duo composé de l'Espagnole Georgina Garcia-Perez et de la Suissesse Xenia Knoll 3-6, 6-2, 10/6 en 1 heure et 22 minutes.

En quarts, Bonaventure et Cascino trouveront sur leur route les Suissesses Susan Bandecchi et Simona Waltert, qui ont sorti les Britanniques Alicia Barnett et Olivia Nicholls, têtes de série N.3, 6-4, 3-6, 10/8. Plus tard dans la journée, Greet Minnen, associée à la Roumaine Andreea Mitu, entrera aussi en lice en double, contre l'Espagnole Cristina Bucsa et la Tchèque Anastasia Detiuc. Minnen (WTA 91) et Bonaventure (WTA 210) sont également engagés en simple, avec pour toutes les deux une adversaire russe au premier tour. Minnen, tête de série N.1, jouera contre Ekaterina Kuznetsova (non classée), Bonaventure face à Anna Blinkova (WTA 142). (Belga)