Jupiler Pro League - Ostende prête Marko Kvasina à Lucerne

L'attaquant autrichien Marko Kvasina quitte le KV Ostende. Il rejoint le club de Lucerne en Suisse où s'achève ce mardi le mercato hivernal, a confirmé le KVO. Le joueur de 25 ans est prêté jusqu'à la fin de la saison. Une option d'achat est liée à ce contrat.

Marko Kvasina était arrivé en provenance du SV Mattersburg à l'été 2020. Il avait signé un contrat de trois ans. La saison dernière il avait disputé 27 matchs avec les Kustboys et marqué 4 buts et donné une passe décisive. En dix-sept rencontres jouées dans cette campagne, Kvasina n'a réussi qu'un but et un assist. Il n'a plus été titulaire depuis la déroute subie le 21 novembre face à l'Union (1-7). (Belga)