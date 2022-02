La condamnation de Navalny "incompatible avec les principes d'un État de droit"

La condamnation de l'opposant russe Alexeï Navalny, emprisonné et qui encourt une peine supplémentaire en Russie, est "incompatible avec les principes d'un État de droit", a estimé mardi à Moscou Olaf Scholz."En ce qui concerne Navalny, ma position est très claire et sa condamnation est incompatible avec les principes d'un État de droit", a déclaré le chancelier allemand, interrogé lors d'une conférence de presse commune avec Vladimir Poutine sur le sort de l'opposant, qui avait été soigné en Allemagne en 2020 après un empoisonnement imputé aux services secrets russes. Un tribunal russe a commencé mardi à juger en prison l'opposant au Kremlin, incarcéré depuis plus d'un an et qui encourt dix années de prison supplémentaires. Les enquêteurs accusent Alexeï Navalny d'avoir détourné plus de 356 millions de roubles (4,1 millions d'euros) de dons versés à ses organisations anti-corruption, des accusations passibles d'une peine de 10 ans de prison. Lui nie avoir détourné "un seul kopeck" et dénonce des poursuites visant à le maintenir en prison pour l'empêcher de dénoncer la corruption et de s'opposer au Kremlin. (Belga)