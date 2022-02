La situation sanitaire continue de s'améliorer sensiblement à Bruxelles

Le nombre d'infections au coronavirus sur une période de 14 jours à Bruxelles, est passé de 5.600 à 2.263 cas sur 100.000 habitants, a indiqué mardi la responsable Covid-109 de la Commission Communautaire commune, Inge Neven.Le nombre de tests par jour (6.500) a lui aussi fortement diminué, tout comme le taux de positivité parmi ceux-ci: 25,3%, soit "le plus faible de toute la Belgique", a commenté la responsable du service d'hygiène de l'institution bicommunautaire bruxelloise lors d'un point de presse hebdomadaire de la situation. La taux "R" de reproduction du virus a lui aussi baissé pour s'établir à 0,61% soit bien en dessous du seuil de 1 au-delà duquel le virus à tendance à gagner du terrain. On a également enregistré moins d'hospitalisations qu'au cours de la période précédente. Le taux d'occupation des lits en soins intensifs est passé de 31% il y a une semaine, à 25%. Seul le nombre de décès à connu une légère hausse. Au niveau de la vaccination, "on progresse toujours un petit peu", selon Mme Neven. 61% de la population a reçu deux doses de vaccins (73% des 18+). Soixante pourcents des personnes éligibles pour le vaccin "booster" ont reçu cette dose. Il est prévu de longue date de se pencher sur la question du maintien ou non des centres de vaccination en activité à la mi-mars, a enfin dit la responsable Covid de la Cocom. . (Belga)