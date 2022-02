Pourparlers sur l'Ukraine - Si la Russie attaque l'Ukraine, les sanctions "sont prêtes", prévient Biden

Une attaque russe contre l'Ukraine reste "tout à fait possible", mais il faut "donner toutes ses chances à la diplomatie", a déclaré mardi le président américain Joe Biden.

Un début de retrait des soldats russes à la frontière ukrainienne évoqué mardi par Moscou "serait positif" mais "nous n'avons pas vérifié à ce stade" sa mise en œuvre, a-t-il ajouté, affirmant au contraire que ces troupes, évaluées désormais à "plus de 150.000", demeuraient dans "une position menaçante". Les sanctions occidentales contre la Russie en cas d'invasion de l'Ukraine "sont prêtes", a également prévenu le président américain. Ces mesures "puissantes" mettront notamment "la pression sur leurs institutions financières les plus grandes et importantes et sur des industries-clés", a ajouté Joe Biden, réaffirmant aussi que le gazoduc controversé Nord Stream 2 entre la Russie et l'Allemagne n'entrerait jamais en activité en cas d'attaque russe. Il s'est aussi dit "prêt à répondre" à toute "attaque asymétrique" contre les États-Unis ou leurs alliés de l'Otan, ce qui peut notamment inclure des cyberattaques. (Belga)