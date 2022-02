Qualifications Coupe du monde de basket féminin - Emma Meesseman MVP du tournoi qualificatif, la Russie dernière qualifiée

Emma Meesseman a été désignée meilleure joueuse (MVP) du tournoi de qualifications que la Belgique a disputé à Washington et à Saint-Domingue. L'intérieure flandrienne, 28 ans, a cumulé 18,7 points, 7 rebonds et 5,3 assists par match.

La Russie, qui a battu Porto Rico 102 à 68 lundi à Saint Domingue en République dominicaine pour le dernier match du groupe A, celui de la Belgique, est le 12e pays qualifié pour la Coupe du monde de basket féminin du 22 septembre au 1er octobre à Sydney en Australie. Après avoir battu Porto Rico (98-65) jeudi et une courte défaite (75-84) contre les Américaines vendredi, les Belgian Cats se sont qualifiées dimanche soir avec la manière en écartant la Russie (66-46 à Saint Domingue) rejoignant les Etats-Unis, championnes olympiques, et l'Australie, pays organisateur, pour la phase finale de la Coupe du monde qu'elles disputeront pour la deuxième fois de leur histoire. Les autres pays qualifiés sont la Russie donc, la Chine, le Nigeria, la France, la Serbie, la Corée du Sud, le Japon, la Bosnie-Herzégovine et le Canada. Le tirage au sort aura lieu le 3 mars à Sydney. Les Belgian Cats avaient pris la 4e place de la Coupe du monde 2018 à Tenerife. C'est la 6e qualification de suite pour un grand tournoi pour la Belgique après l'Euro 2017 (bronze), l'Euro 2019 (5e), l'Euro 2021 (bronze) et les Jeux Olympiques de Tokyo 2020 (7e, quarts de finaliste). (Belga)