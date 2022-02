Assises Anvers - Mehmet Yavuz condamné à 25 ans de prison pour assassinat

Au procès devant la cour d'assises d'Anvers de la fusillade mortelle survenue début février 2019 dans la métropole, Mehmet Yavuz (64 ans) a été condamné, mercredi, à 25 ans de prison pour l'assassinat d'Emre S. (28 ans), la tentative d'assassinat sur Ozan S. (24 ans) ainsi que les coups et blessures volontaires sur Fatih D. (29 ans). Le ministère public avait requis la réclusion à perpétuité.Son fils Nihat Yavuz (35 ans) a lui été condamné à deux ans de prison et 1.600 euros d'amende pour tentative de meurtre sur Ozan S. L'excuse de la provocation a été retenue. Les familles des prévenus ont manifesté leur mécontentement lors de la sentence. Le juge a dû les rappeler à l'ordre, après quoi ils ont quitté la salle d'audience en jurant et en criant. Plusieurs avocats ont demandé une escorte policière afin de quitter la salle d'audience. (Belga)