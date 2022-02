Assises Anvers - Mehmet Yavuz reconnu coupable d'assassinat

Au procès devant la cour d'assises d'Anvers de la fusillade mortelle survenue début février 2019 dans la métropole, le jury est arrivé à une décision mercredi matin après une dizaine d'heures de délibéré. Mehmet Yavuz (64 ans) a été reconnu coupable de l'assassinat d'Emre S. (28 ans) et de tentative d'assassinat sur Ozan S. (24 ans) ainsi que de coups et blessures volontaires sur Fatih D. (29 ans).Le fils de l'accusé, Nihat Yavuz (35 ans), a été acquitté pour l'assassinat d'Emre S. et les coups et blessures volontaires sur Fatih D., mais il avait déjà été reconnu coupable de tentative de meurtre sur Ozan S.. Le jury a toutefois reconnu dans ce cas l'excuse de la provocation. (Belga)