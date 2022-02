Biden refuse à Trump de garder secrets les registres de visiteurs de la Maison Blanche

Joe Biden a demandé que les registres de visiteurs à la Maison Blanche, y compris le jour de l'assaut du Capitole le 6 janvier 2021, soient transmis à la commission d'enquête parlementaire sur ces événements, a fait savoir mercredi la Maison Blanche, rejetant ainsi les arguments de l'ancien président Donald Trump.

Ce dernier estimait que ces registres étaient soumis au "privilège de l'exécutif", une disposition légale qui donne au président des Etats-Unis le droit de garder certains documents secrets pour le bien du pays. Ce n'est pas l'avis de l'actuel président américain: Joe Biden "a conclu qu'appliquer le +privilège de l'exécutif+ n'était pas dans l'intérêt des Etats-Unis", écrit l'avocate Dana Remus, conseil de la Maison Blanche, au directeur des Archives nationales, dans un courrier communiqué par la Maison Blanche. Elle rappelle dans cette lettre que l'administration Biden "publie de son propre chef les registres de visiteurs chaque mois, avec des exceptions limitées" et rappelle qu'il en allait de même pendant la présidence de Barack Obama. La commission d'enquête parlementaire sur les événements du 6 janvier 2021 espère que ces listes lui permettront d'éclairer le rôle joué par Donald Trump et son entourage officiel, au moment où une foule de partisans de l'ancien président prenait d'assaut le siège du Congrès américain. Donald Trump et ses proches sont engagés dans une guerre d'usure procédurale avec cette commission spéciale de la Chambre des représentants, composée majoritairement de démocrates. Le temps presse pour ces parlementaires: ils veulent à tout prix publier leurs conclusions avant les élections législatives de mi-mandat, à l'automne prochain, lors desquelles les républicains pourraient reprendre le contrôle de la Chambre et enterrer leurs travaux. (Belga)