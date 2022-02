Couverture, équipement et capacités financières sont les principaux freins au DAB+

Les Belges écoutent encore la radio principalement via les ondes FM mais le DAB+, son "équivalent" numérique (gratuit et sans besoin de connexion internet), gagne peu à peu du terrain depuis son lancement en novembre 2019. Pourtant, plusieurs freins subsistent encore à son déploiement, en particulier pour les petites radios indépendantes, ressort-il d'un débat retransmis en ligne mercredi à l'occasion du "Digital Radio Day 2022".

Premier obstacle: le taux d'équipement de la population en DAB+ reste faible, la FM accaparant encore 55% des appareils radio domestiques. Pour contourner cet écueil, "nous avons besoin du politique" afin de réguler le secteur de la distribution, a souligné le président de maRadio.be, Francis Goffin. Les capacités techniques et en personnel pour plonger dans le numérique sont en outre limitées pour certaines petites radios indépendantes, qui souffrent déjà de problèmes de financement, ont également relevé le co-président de Radio Z, Nicolas Boulart, et le président de la CRAXX, Fred Cools. Enfin, la couverture n'est pas encore optimale, certaines zones comme Arlon n'ayant pas la possibilité d'émettre en DAB+. Or, la diversité médiatique reste un enjeu primordial. "Il faut donc accompagner tout le monde" dans la transition vers le numérique, a rappelé le président du Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA), Karim Ibourki. Un appel que semble avoir entendu mercredi le cabinet de la ministre des Médias en Fédération Wallonie-Bruxelles. "Le basculement vers le DAB+ ne se fera pas au détriment des radios indépendantes", a assuré son conseiller Vincent Chapoulaud. La RTBF est en outre "disposée à mettre à disposition des infrastructures et du support pour accélérer ce passage", a confirmé son administrateur général, Jean-Paul Philippot. (Belga)